СМИ: делегация Китая отправится в конце недели в США для подписания торговой сделки

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 декабря. /ТАСС/. Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ отправится в конце этой недели в Вашингтон для подписания соглашения о первом этапе торговой сделки между Китаем и США. Об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источник.

"Вашингтон направил приглашение, и Пекин его принял", - приводит издание слова источника. По его данным, вылет делегации намечен на субботу. Ожидается, что она пробудет в США "несколько дней" - до середины следующей недели, отмечает газета. Правительство КНР пока не комментирует данную информацию.

Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торговой сделки 13 декабря. Американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер ранее сообщил журналистам, что президент США Дональд Трамп согласился на неопределенный срок отложить введение пошлин на импорт китайских товаров. Лайтхайзер отметил тогда, что соглашение будет подписано в начале января, но, скорее всего, торгпредами обеих стран, а не главами государств. По его словам, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на $200 млрд в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится.

Соглашение является бессрочным. Как отметил Лайтхайзер, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию вступят в силу через 30 дней после подписания документа.