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Нулевую пошлину на овощи, фрукты и вина из Молдавии в РФ продлили до 30 июня

В список фруктов вошли груши, яблоки, айва, абрикосы, вишня, черешня, персики и сливы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство России продлило нулевую пошлину на ввоз овощей, фруктов и вина из Молдавии в РФ до 30 июня 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, нулевая ставка продолжит действовать в отношении молдавских овощей, таких фруктов, как груши, яблоки, айва, абрикосы, вишня, черешня, персики и сливы, а также в отношении консервированных овощей и натуральных виноградных вин, включая крепленые вина.

В 2014 году Россия, опасаясь реэкспорта европейских товаров, ввела таможенные пошлины на товары из Молдавии. Это затронуло 19 экспортных позиций, включая вино, овощи, мясо и консервированную продукцию. В 2019 году на ряд позиций была введена нулевая пошлина, которая действовала сначала до 30 июня, а затем была продлена до 31 декабря.

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РоссияМолдавия
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