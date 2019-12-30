Правительство утвердило правила транзита "санкционных" товаров по территории России

Документ закрепляет список пунктов пропуска через государственную границу, требования к электронным навигационным пломбам, функционирующим на основе системы ГЛОНАСС, подвижному составу. Например, в "санкционном" транзите не смогут участвовать транспортные средства, которые нельзя запломбировать таким образом, чтобы исключить доступ к грузу без нарушения целостности пломбы. Имеются в виду отдельные виды автомобильных и железнодорожных платформ, а также модификации полувагонов и цистерн.

Министерство транспорта РФ назначено органом, который осуществляет сертификацию систем сбора информации и отвечает за транспортную безопасность. Ведомству, говорится в постановлении, еще предстоит решить, каковы будут требования к операторам пломбирования и порядок их определения - на это дается десять дней с момента вступления постановления в силу. Полгода отведено Минтрансу на то, чтобы определить порядок создания и наполнения баз данных об автомобильных и железнодорожных транзитных перевозках "санкционной" продукции.

О транзите "санкционных" грузов

Российские и международные перевозчики с 1 июля должны были получить возможность перевозить "санкционные" товары через РФ транзитом при использовании электронных навигационных пломб. Речь идет о перевозках автомобильным и железнодорожным транспортом.

Ограничения на ввоз в Россию определенных товаров из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза были введены в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции, введенные в связи с событиями на Украине. Под запрет попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция из этих стран. Позднее эти меры неоднократно продлевались и действуют по сей день.