Отгрузка нефти на экспорт в портах РФ в декабре составила 10,6 млн т

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Объем отгрузки нефти на экспорт через крупнейшие российские морские порты в декабре 2019 года составил, по предварительным данным, 10,6 млн т. Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"По предварительным итогам, в декабре отгружено в Новороссийске 2200 тыс. т нефти и 450 тыс. т ДТ-5 (нефтепродукты - прим. ТАСС), в Приморске 3600 тыс. т нефти и 1170 тыс. т ДТ-5, в Усть-Луге 1900 тыс. т нефти и в Козьмино 2900 тыс. т нефти", - сказал он.

По словам Демина, погода остается неустойчивой на Балтике, но отгрузка идет по графику. Вечером понедельника, 30 декабря, начался шторм в Новороссийске, но с 06:00 вторника работы в порту были возобновлены - под наливом стоит последняя нефтепозиция месяца.

"Прогноз погоды на первую декаду января позитивный. В Козьмино со вчерашнего вечера шторм, однако последние танкеры месяца успели отгрузить до его начала. Прогноз погоды на первые дни будущего года также позитивный. Продолжают опаздывать по одному танкеру под дизель в Приморске и Новороссийске", - добавил он.

Поставки на НПЗ ведутся по плану, отметил официальный представитель "Транснефти".