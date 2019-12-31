Россельхознадзор расширил список поставщиков в РФ сельхозпродукции из Киргизии

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор расширил список поставщиков в Россию сельскохозяйственной продукции из Киргизии. Как говорится в сообщении ведомства, такое решение принято на основании предоставленной компетентным органом Киргизской Республики информации. В перечне теперь насчитывается 98 киргизских предприятий, имеющих право поставлять продукцию в Россию.

Россельхознадзор отметил, что из Киргизии в РФ разрешены поставки продукции предприятий низкого риска (готовой мясной продукции кроме полуфабрикатов), молочной продукции, рыбопродукции, меда и продукции пчеловодства. Предприятиям высокого риска можно ввозить сырое мясо крупного и мелкого рогатого скота в субъекты РФ, которые проводят вакцинацию против ящура и мясную продукцию, обработанную в соответствующих рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных (Международное Эпизоотическое Бюро, МЭБ) для поставок по всей территории России режимах.

Ввоз указанной продукции будет проводиться при условии соблюдения режима усиленного лабораторного контроля с отбором не менее 10 проб вне зависимости от вида продукции каждого предприятия для исследования по показателям безопасности, указали в российском ведомстве.

При этом поставки мясной, молочной и рыбной продукции могут осуществляться при выполнении следующих требований: ветслужба Киргизии проводит лабораторный контроль сырья и продукции на соответствие требованиям ЕАЭС, в ходе производства также осуществляется контроль соблюдения данных требований; при сертификации используются системы Россельхознадзора "Аргус" и "Меркурий", добавили в ведомстве.