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Россельхознадзор с 9 января вводит ограничения на ввоз из Китая угря, форели, креветок

Как сообщили в ведомстве, такое решение принято по результатам проведенной с 14 по 27 декабря 2019 года инспекции китайских предприятий

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор с 9 января 2020 г. вводит временные ограничения на поставки из Китая угря, тилапии, осетра, форели, некоторых видом креветок и содержащих указанные продукты смесей (морских коктейлей). Как говорится в сообщении ведомства, такое решение принято по результатам проведенной с 14 по 27 декабря 2019 года инспекции предприятий КНР.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что по результатам проведенной в период 14 по 27 декабря 2019 г. инспекции предприятий Китайской Народной Республики, с 9 января 2020 г. вводятся временные ограничения на ввоз в РФ продукции аквакультуры со всех предприятий КНР, включая следующие виды гидробионтов: угорь, тилапия, осетр, форель, креветка (за исключением Pandalus borealis, Sclerocrangon salebrosa, Pandalus latirostris, Pandalus montagui, Pandalus goniurus), а также содержащие указанные виды гидробионтов смеси морепродуктов замороженных (морской коктейль)", - следует из документа надзорной службы.

В ведомстве добавили, что в рамках инспекции предприятий КНР были выявлены многочисленные нарушения, в том числе связанные с недостаточным контролем над безопасностью выпускаемой продукцией аквакультуры, риском незаявленного применения при выращивании гидробионтов лекарственных средств и гормональных препаратов, отсутствием или недостаточной эффективностью работы системы прослеживаемости. Кроме того, выявлено отсутствие контроля над хранением продукции и сырья, обнаружена продукция 2013 года выпуска, также в рыбе китайских предприятий обнаружены ртуть, кадмий, мышьяк.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что о всех выявленных фактах служба направляла соответствующую информацию в компетентный орган КНР, однако, расследования по ним не проводились.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 6 января ввел ограничения на поставки цитрусовых из Китая в связи с обнаружением в этой продукции карантинных вредных организмов.

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