Меркель приветствует соглашение РФ и Украины по транзиту газа

ТАСС, 31 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник позитивно оценила заключение Россией и Украиной соглашения о транзите газа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

"Я рада, что переговоры по транзиту российского газа через Украину успешно завершились. Продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года - позитивный и важный сигнал для обеспечения безопасности европейских газовых поставок", - указала Меркель. Она выразила благодарность российской и украинской сторонам, а также другим участникам переговорного процесса.

Как ранее сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, пакет договоренностей с "Нафтогазом" о транзите газа был подписан сторонами 30 декабря. Этого удалось достичь после пяти дней непрерывных переговоров в Вене. Документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года.