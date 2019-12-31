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Газовый конфликт России и Украины

Меркель приветствует соглашение РФ и Украины по транзиту газа

Канцлер ФРГ выразила благодарность российской и украинской сторонам, а также другим участникам переговорного процесса

ТАСС, 31 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник позитивно оценила заключение Россией и Украиной соглашения о транзите газа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

"Я рада, что переговоры по транзиту российского газа через Украину успешно завершились. Продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года - позитивный и важный сигнал для обеспечения безопасности европейских газовых поставок", - указала Меркель. Она выразила благодарность российской и украинской сторонам, а также другим участникам переговорного процесса.

Как ранее сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, пакет договоренностей с "Нафтогазом" о транзите газа был подписан сторонами 30 декабря. Этого удалось достичь после пяти дней непрерывных переговоров в Вене. Документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияРоссияГазовый конфликт России и УкраиныМиллер, Алексей Борисович
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