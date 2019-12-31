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Российским водителям могут разрешить выбирать "красивые" номера с января 2021 года

Сейчас регистрационный знак получают "по порядку"
Описание
© Евгений Епанчинцев/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские водители могут получить право выбора "красивых" номеров для своих автомобилей к январю 2021 года. Это следует из уведомления Минэкономразвития о подготовке поправок в Налоговый кодекс, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Сегодня владетель транспортного средства при его регистрации получает регистрационный знак "по порядку" и не имеет возможность выбора государственного регистрационного номера с отдельным буквенно-цифровым сочетанием", - говорится в тексте уведомления.

Однако международный опыт, как подчеркивается в уведомлении, свидетельствует об успешном законодательном регулировании этого вопроса.

Отмечается, что Минэкономразвития совместно с МВД начали работу над закреплением в законодательстве возможности выбора номера после принятия федерального закона от 3 августа 2018 г. "О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты".

Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2021 года.

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Россия
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