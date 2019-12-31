ВЭБ.РФ получил пять самолетов SSJ-100 для передачи "Аэрофлоту"

МОСКВА, 31 декабря./ТАСС/. "Гражданские самолеты Сухого" начали реализацию соглашения с "Аэрофлотом" о поставке 100 самолетов SSJ-100, направив первые пять машин ВЭБ.РФ для последующей передачи авиакомпании, сообщает Минпромторг.

"В рамках реализации этого соглашения первые пять самолетов [Sukhoi] Superjet 100 поставлены ВЭБ.РФ для передачи в лизинг российской авиакомпании "Аэрофлот", - отметили в пресс-службе министерства.

Осенью 2018 года "Аэрофлот" и ГСС договорились о поставках перевозчику 100 самолетов SSJ-100. ВЭБ.РФ финансирует сделку по покупке самолетов для передачи их в лизинг "Аэрофлоту".

По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, с 2020 года корпорация начнет формировать новую модель полной технической поддержки эксплуатантов ее самолетов.

"Партнерство национального производителя и национального перевозчика позволяет решать амбициозные задачи, стоящие перед авиационной отраслью нашей страны", - отметил он.

"Это первый шаг в реализации крупнейшего в истории российского авиастроения соглашения по поставке в "Аэрофлот" ста самолетов Sukhoi Superjet 100, которое обеспечит загрузку производственных мощностей российских авиастроительных предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, а также даст импульс к развитию региональных аэропортов и повышению мобильности населения", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Сейчас у "Аэрофлота" 49 самолетов этой модели. В июне 2019 года гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял о планах компании взять в лизинг еще 100 таких самолетов. На данный момент известно, что поставку пяти из них профинансирует "ВЭБ-лизинг", еще пяти - Сбербанк.

Ростех выступит поручителем сделки по гарантии остаточной стоимости. Гарантия предполагает возможность продажи самолетов за 40% от первоначальной стоимости через 12 лет, сообщали ТАСС в госкорпорации.