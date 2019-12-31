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Росстат уточнил оценку роста ВВП в 2018 году

По третьей оценке ведомства, он составил 2,5%

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Рост ВВП России в 2018 году, согласно третьей оценке Росстата, составил 2,5%, что выше данных, приведенных в предыдущих оценках, на 0,2 процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно пояснительной записке, оценка основана на актуализации данных федеральных статистических наблюдений и Банка России, а также информации, отсутствовавшей при проведении предыдущих оценок.

Объем ВВП в 2018 году составил 104 трлн 335 млрд рублей. Рост индекса-дефлятора ВВП составил 10,8%, отметили в ведомстве.

По данным Росстата, наибольший вклад в рост ВВП РФ в 2018 году внесли оказали расходы домашних хозяйств на конечное потребление, которые выросли на 3,3% по сравнению с показателем 2017 года, а также опережающий рост экспорта (+5,5 п. п.) над импортом (+2,6). Наибольший отраслевой рост был отмечен в финансовой и страховой деятельности (+9,1%), деятельности по операциям с недвижимостью (3,1%), а также розничной и оптовой торговле (+2,5%).

Росстат также улучшил оценку роста ВВП РФ за 2017 год - до 1,8% с 1,6%.

Согласно первой и второй оценкам Росстата, в 2018 году рост российской экономики составил 2,3%, что на 0,3 процентных пункта выше оценки, представленной министерством экономического развития РФ.

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