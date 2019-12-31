Евразийскому экономическому союзу исполнилось пять лет

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) исполнилось пять лет, договор о новом интеграционном объединении вступил в силу 1 января 2015 года. В настоящее время союз включает в себя пять государств - Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. ЕАЭС декларирует свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.

Основными задачами на следующие пять лет союз видит углубление интеграции, запуск общих рынков газа, нефти, а также общих финансовых и транспортных рынков, сообщил ТАСС председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян. При этом глава коллегии ЕЭК уверен, что за прошедшие пять лет ЕАЭС продвинулся как в создании благоприятных условий для граждан (свободное передвижение, социальные гарантии, пенсионное обеспечение, признание дипломов), так и в построении комфортной бизнес-среды.

В частности, за годы работы организации был принят новый Таможенный кодекс, благодаря которому сроки совершения таможенных операций должны быть сокращены в два раза, а сроки выпуска товаров - в шесть раз. Кроме того, в 53 секторах экономики действует режим единого рынка услуг, а взаимный товарооборот внутри союза вырос на 32%. Также за это время был запущен общий рынок лекарственных препаратов и медицинских изделий, принято решение о гармонизации ставок акцизов на алкоголь и табак, утверждены документы для запуска в 2025 году общих рынков в финансовой сфере, транспорте и энергетике.

"Мы институционализировали борьбу с барьерами внутри союза. С 2016 года устранено 51 препятствие. Для предотвращения появления новых барьеров мы активно начали работать с законодателями с целью гармонизации норм права", - добавляет Саркисян. Было подписано соглашение о регулировании рынка драгоценных металлов и камней, утвержден план мероприятий по продвижению евразийской ювелирной продукции на рынки третьих стран.

Развитие цифровых технологий

"Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) стала проводником цифровой повестки в странах союза. Рассмотрено 80 инициатив, запущено пять системообразующих цифровых проектов", - отметил глава коллегии ЕЭК.

Так, запущены проекты в сферах прослеживаемости товаров, признания электронных сопроводительных документов, промышленной кооперации и трансферта технологий. Также сформирована экосистема цифровых транспортных коридоров и электронная биржа труда.

Работа над укреплением связей

"Серьезным образом повысился имидж союза. Вместе мы реально сильнее. С нами работают, и хотят работать несколько десятков стран и объединений", - отмечает Саркисян.

В ЕАЭС реализован институт наблюдателя при союзе (первым государством-наблюдателем стала Молдавия), начат и оформлен технический диалог с Европейским союзом, налажено активное взаимодействие с американскими и европейскими бизнес-ассоциациями. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с ключевыми региональными интеграционными объединениями - АСЕАН, Меркосур, Африканский союз.

По данным ЕЭК, посредством подписания торгово-экономического соглашения с Китаем сделан важнейший шаг на пути сопряжения ЕАЭС и "Экономического пояса Шелкового пути". Расширилась сеть зон свободной торговли союза, которая с режимами наибольшего экономического благоприятствования охватывает 22% мирового ВВП. На сегодняшний день соглашения о зонах свободной торговли подписаны с Вьетнамом, Ираном, Сербией и Сингапуром.

Задачи на последующие пять лет

"Основной задачей продолжает оставаться углубление интеграции, в том числе устранение препятствий на внутреннем рынке. К 2025 году должны быть запущены общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов, а также общий финансовый и транспортные рынки", - напоминает Саркисян.

Также в перспективе - решение вопроса углубления кооперации в промышленной сфере, формирование евразийских брендов и евразийских компаний для совместного выхода предприятий стран ЕАЭС на внешние рынки.

ЕАЭС планирует продолжить продвижение в сфере цифровых инноваций, а также внедрить инструмент "регуляторных песочниц" (особый правовой режим, позволяющий юридическим лицам, занимающимся разработкой новых продуктов и услуг, проводить в ограниченной среде эксперименты по их внедрению без риска нарушения действующего законодательства). По словам Саркисяна, это реальная возможность протестировать новые бизнес-модели, которая позволяет запускать евразийские пилотные проекты в два раза быстрее.

"На внешнем треке предстоит завершить работу по формированию зон свободной торговли с Египтом, Израилем и Индией. А также утвердить второй пакет внешнеторговых приоритетов", - добавляет глава коллегии Евразийской экономической комиссии.

ЕАЭС - международная организация экономической интеграции, в состав которой входит Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Высшим наднациональным органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), а постоянно действующим наднациональным регулирующим органом - Евразийская экономическая комиссия.

ЕЭК имеет два уровня управления. Совет комиссии осуществляет общее руководство ее деятельностью и состоит из пяти представителей, занимающих в национальных правительствах должность вице-премьера. Коллегия ЕЭК является исполнительным органом, ее членов и председателя назначают сроком на четыре года решением ВЕЭС. С 1 февраля 2020 года председателем коллегии вместо представителя Армении Тиграна Саркисяна станет представитель Белоруссии Михаил Мясникович.