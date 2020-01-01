Расходы судовладельцев могут увеличиться на треть из-за новых требований Marpol с 1 января

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Новые правила Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO) IMO-2020, ограничивающие использование топлива с содержанием серы выше 0,5%, вступают в силу 1 января 2020 года. По мнению аналитиков, опрошенных ТАСС, это может привести к росту расходов судовых компаний более чем на треть из-за дороговизны низкосернистого топлива и его дефицита на рынке.

Основным видом бункерного топлива для судов является мазут - остаток, получаемый после перегонки нефти. Сера, содержащаяся в нефти, после сгорания в двигателе судов превращается в выбросы, которые вредны для здоровья человека - вызывают респираторные заболевания и наносят вред окружающей среде. В связи с этим IMO вводит новые требования, которые ограничат содержание серы в топливах для судов до 0,5%. Правила действительны для всей акватории Мирового океана.

Однако российские судовладельцы к новым правилам игры оказались не готовы, говорят аналитики, опрошенные ТАСС, поскольку для них это означает увеличение финансовой нагрузки. В российских водах используется в основном судовое маловязкое топливо (СМТ), в котором содержание серы зачастую превышает 0,5%. Альтернативой ему является дизельное топливо класса 5, которое дороже примерно на 3 тыс. рублей за тонну.

При переходе с СМТ на дизель судоходные компании также лишатся возможности получить вычет по акцизу на средние дистилляты, который в 2019 году составил чуть более 9 тыс. рублей за тонну. Таким образом, расходы судовладельцев с учетом нового регламента возрастают на 12 тыс. рублей на тонну, или на 30%, говорит директор исследовательской группы "Петромаркет" Иван Хомутов. С этой оценкой ранее соглашался замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Впрочем, для соответствия требованиям Marpol компаниям не обязательно полностью отказываться от маловязского топлива, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

По подсчетам Хомутова, если половина СМТ будет замещена дизелем, то расходы судоходных компаний на топливо вырастут примерно на 6 тыс. рублей на тонну или на 4 млрд рублей в год.

Именно поэтому Минэнерго рассчитывало добиться отсрочки введения норм для российских территориальных вод до 2024 года. Как следует из протокола заседания совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 19 декабря 2019 года было принято решение о продлении существующего ограничения доли серы в судовом топливе в 1,5% до 31 декабря 2023 года для судов, участвующих во внутренних водных перевозках.