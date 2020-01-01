Китайский народный банк снизил коэффициент требуемых резервов

ПЕКИН, 1 января. /ТАСС/. Китайский народный банк (Центробанк) объявил в среду о снижении с 6 января коэффициента требуемых резервов на 50 базисных пунктов для всех банков, чтобы поддержать развитие реальной экономики.

"Данная мера направлена на сокращение количества наличных денег, которые банки должны хранить в качестве резервов, и высвобождение около 800 млрд юаней ($114,91 млрд) в ликвидности", - отмечается в распространенном сообщении Китайского народного банка.

Сокращение не будет распространяться на финансовые компании, финансовые лизинговые компании и автомобильные финансовые компании.

"Согласно расчетам, это снизит капитальные расходы банков на 15 млрд юаней ($2,15 млрд) в год, стабилизировав общую ликвидность банковской системы", - отмечается в сообщении Центробанка КНР.