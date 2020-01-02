В Афинах подписано соглашение Греции, Израиля и Кипра о газопроводе EastMed

АФИНЫ, 2 января. /ТАСС/. Межгосударственное соглашение Греции, Израиля и Кипра по сооружению Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline) подписано в четверг в Афинах. Прямую трансляцию с церемонии подписания ведет греческое государственное телевидение (EРТ).

Подписи под документом поставили министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и министр торговли, промышленности и туризма Кипра Георгиос Лаккотрипис. На церемонии присутствовали премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадис. Процедура заключения соглашения будет завершена, когда его подпишет Италия, но эта дата пока не определена.