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В Афинах подписано соглашение Греции, Израиля и Кипра о газопроводе EastMed

Процедура заключения соглашения будет завершена, когда его подпишет Италия

АФИНЫ, 2 января. /ТАСС/. Межгосударственное соглашение Греции, Израиля и Кипра по сооружению Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline) подписано в четверг в Афинах. Прямую трансляцию с церемонии подписания ведет греческое государственное телевидение (EРТ).

Подписи под документом поставили министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и министр торговли, промышленности и туризма Кипра Георгиос Лаккотрипис. На церемонии присутствовали премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадис. Процедура заключения соглашения будет завершена, когда его подпишет Италия, но эта дата пока не определена.

Теги
КипрГрецияИталияИзраильНетаньяху, Биньямин
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