Эксперты: индекс Мосбиржи в 2020 году может достигнуть диапазона в 3100-3600 пунктов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в 2020 году продолжит рост и, в случае позитивного развития на внешних и внутренних рынках, может достигнуть диапазона 3100-3600 пунктов, полагают эксперты, опрошенные ТАСС.

В 2020 году на российский фондовый индекс будут влиять как внешние, так и внутренние факторы, полагают специалисты. Среди внешних факторов - торговая сделка США и КНР, санкционный фон и выборы в США. Из внутренних - денежно-кредитная политика Банка России, а также корпоративные действия и дивидендная политика российских компаний. При позитивном сценарии российский фондовый индекс может приблизиться к отметке в 3600 пунктов, прогнозируют участники опроса.

Факторы роста и снижения индекса

По мнению финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, основополагающим фактором для динамики российского фондового рынка в начале года может выступить заключение первой фазы торговой сделки США и КНР. "Несмотря на то, что данное событие уже во многом заложено в котировки, оно способно задать еще одну сильную эмоциональную волну покупок", - пояснил эксперт.

В свою очередь, дальнейшие торговые коллизии США и Китая по второму этапу сделки может стать риском дальнейшего роста. "На второй этап сделки стороны оставили, пожалуй, самые острые вопросы. Торговые риски могут запускать волны ухода инвесторов из риска, в результате которых мы можем стать свидетелями оттоков с развивающихся рынков", - добавил он.

Дополнительными драйверами для российского рынка также могут служить и снижение ключевой ставки, высокая дивидендная доходность акций, комфортный уровень цен на нефть, неусиление санкционного давления в отношении РФ и продолжение активного притока на фондовый рынок частных инвесторов, добавил Дейнека. Дополнительными угрозами - риски геополитики, связанные с предвыборной гонкой в США. В частности, кандидаты на пост президента могут использовать тему "российской угрозы" во внутренней политической борьбе, полагает он.

По мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, один из важнейших факторов, оказывающих влияние на рынок в 2020 году - это динамика на биржах США.

"Она в значительной степени определяет тренды на других крупных мировых площадках. В США ключевое событие - выборы президента, исход которых пока не ясен. Победа Трампа, на мой взгляд, способствовала бы росту фондового рынка", - пояснил Ващенко. Позитивным фактором для роста российского рынка служит и тенденция притока капитала розничных инвесторов из-за снижения доходности депозитов на фоне более высоких ставок по облигациям и увеличения дивидендов компаний, добавил он.

То, что в наступившем году динамику российского рынка будет определять не столько внешний фон, сколько внутренние факторы, считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. Среди них - политика Банка России и ситуация с корпоративным управлением компаний.

В базовом сценарии ГК "Финам" индекс Мосбиржи прибавит 15%. Это произойдет при сохранении притока внутренних инвесторов и сокращении дисконта к другим рынкам. Сдерживающее влияние будет в этом случае оказывать замедление мировой экономики, а также ралли 2019 года, провоцирующее фиксацию прибыли. В оптимистичном сценарии рост может достигнуть 25% - при благоприятной для сырьевых компаний ситуации на рынках, а также относительно слабый рубль и спокойный внешний фон. Реализация пессимистичного сценария может повлечь снижение индекса на 10%, также отметили в компании. Причиной в таком случае станет ухудшение ситуации в мировой экономике, новые санкции и негативные изменения в макроэкономической политике РФ.

Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи

По прогнозу "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в начале 2020 года может продолжить рост, достигнув уровней 3150-3200 пунктов. В компании также не исключают, что к концу года рублевый индикатор может выйти к диапазону 3300-3400 пунктов. Ориентир ИК "Фридом Финанс" по индексу Мосбиржи на 2020 год составляет 2400-3600 пунктов.

В ГК "Финам" прогнозируют, что в начале года индекс может достигнуть уровня 3100 пунктов и в течение 2020 года будет колебаться в диапазоне 2700-3100 пунктов.