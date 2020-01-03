Аэропорт Махачкалы планирует в 2020 году нарастить пассажиропоток на 6%

МАХАЧКАЛА, 3 января. /ТАСС/. Рост пассажиропотока в махачкалинском аэропорту в 2020 году запланирован на уровне 6% по отношению к показателю прошлого года, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов.

"В этом году ориентировочное количество обслуженных пассажиров в аэропорту Махачкалы должно составить около 1 млн 600 тысяч человек, что примерно на 6% больше по сравнению с прошлогодним аналогичным показателем", - сказал он.

По словам Пирмагомедова, темпы роста пассажиропотока в аэропорту Махачкалы "были бы более высокими, если бы не имеющиеся ограничения по прочностным и геометрическим показателям взлетно-посадочной полосы".

"Тем не менее в настоящее время аэропорт ведет тесную работу с перевозчиками по возможному расширению маршрутной сети и увеличению количества рейсов по уже имеющимся направлениям. Кроме того, в этом году планируется запустить терминал международных линий, что также будет способствовать увеличению пассажиропотока аэропорта", - заключил собеседник агентства.

В 2019 году аэропорт Махачкалы впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - свыше 1,5 млн человек, что на 200 с лишним тысяч пассажиров больше по сравнению с показателем 2018 года.

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году воздушная гавань с каждым годом улучшает основные показатели. Сегодня пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.