Главный индекс франкфуртской биржи снизился на фоне убийства Сулеймани

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Главный индекс Франкфуртской биржи DAX, охватывающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, по состоянию на 13:15 (15:15 мск) пятницы сократился на 1,79%. Это происходит на фоне информации об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.

Действия Вашингтона "стали первым в этом году отягчающим фактором геополитического характера" для бирж, цитирует телеканал n-tv аналитика компании Broker IG Markets Кристиана Хенке.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после гибели Сулеймани. Он также пообещал отомстить тем, кто стоит за убийством генерала.