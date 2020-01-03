Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в первый день торгов в 2020 году в очередной раз обновил исторический максимум - 3086,09 пункта. К завершению торгов в пятницу индекс вырос на 1% - до 3076,37 пункта, в то же время индекс РТС увеличился на 0,99%, до 1564,18 пункта.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск снизился на 0,13%, до 61,9 рубля, курс евро уменьшился на 0,48%, до 69,13 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,57% - до $68,82 за баррель.

Достижению новых исторических максимумов российским рынком акций способствовал ряд факторов, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Главным образом - общерыночный оптимизм, связанный с ожиданиями скорого заключения первой фазы торговой сделки КНР и США, а также рост стоимости нефти на фоне резкого роста напряжения геополитической ситуации на Ближнем Востоке одновременно с нейтрально слабой динамикой курса рубля к доллару, способствовавшей спросу на бумаги отечественных экспортеров", - считает он.

Эксперт также добавил, что рост напряженности по линии США - Иран ведет к удорожанию золота, что закономерно транслировалось в рост котировок акций российских золотодобытчиков.

В понедельник, 6 января, в "БКС Премьер" ожидают продолжения умеренно восходящей динамики на российском рынке. Прогнозный диапазон компании по индексу Мосбиржи в этот день - 3070-3100 пунктов, по курсу рубля к доллару - 61,8-62,4 рубля.