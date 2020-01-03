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Украина выполняет заявки "Газпрома" на транзит газа в полном объеме

В сутки компания "Оператор ГТС Украины" транспортирует в ЕС и Молдавию до 45 млн куб. м газа

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Компания "Оператор ГТС Украины" в полном объеме выполняет заявки на транзит от "Газпрома", транспортируя в ЕС и Молдавию до 45 млн куб. м газа в сутки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

"Начиная с 07:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) 1 января, мы выполняем все заявки "Газпрома" в полном объеме - транспортируем газ из РФ в страны ЕС и Молдавию в режиме 35-45 млн куб. м в сутки", - заверила пресс-служба.

В то же время в компании сообщили, что украинская ГТС частично функционирует в режиме реверса. "В связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме. То есть потребители в восточных и южных регионах Украины получают газ из ПХГ (подземные хранилища газа - прим. ТАСС) газопроводом "Союз" в направлении "запад - восток", - сообщил оператор.

Украина и Россия 30 декабря 2019 года завершили подписание пакетного соглашения о транзите газа на 2020-2024 годы. Договоренности предусматривают гарантированные объемы транзита 65 млрд куб. м российского газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

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