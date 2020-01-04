Кабмин выделит 1,4 млрд рублей субсидий на строительство судов рыбопромыслового флота

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке предоставления субсидий на строительство судов рыбопромыслового флота. Как сообщает пресс-служба кабмина, в федеральном бюджете на 2020 - 2022 годы на эти цели предусмотрено 1,38 млрд рублей.

Согласно подписанному 27 декабря 2019 года документу, рыбопромысловые компании смогут рассчитывать на возмещение из федерального бюджета 30% стоимости нового судна "при условии размещения судостроительного заказа на отечественных верфях, его полной оплаты и использования построенного судна в целях рыболовства в течение пяти лет под флагом РФ". При этом субсидия не будет предоставляться в случае получения рыбопромысловой компанией других мер господдержки на строительство такого судна.

В правительстве напомнили, что в настоящее время судовладельцам, транспортным и рыбопромысловым компаниям в целях обновления состава гражданского флота предоставляется ряд мер господдержки, в том числе возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам, а также на строительство новых судов взамен судов, сданных на утилизацию.

"Однако эти меры оказались неэффективными в отношении судов рыбопромыслового флота в связи с более продолжительными сроками их окупаемости по сравнению со сроками окупаемости транспортных и пассажирских судов, а также судов технического флота", - отмечается в материалах кабмина.

В результате рыбопромысловые компании занимаются рыболовством на дешевых устаревших судах иностранного производства либо отдают предпочтение зарубежным верфям при строительстве новых. А меры утвержденные подписанным документом, "будут способствовать увеличению загрузки судостроительных организаций, внедрению новых технологий в судостроительную отрасль, обновлению и модернизации производственных мощностей, созданию новых рабочих мест", резюмировали в правительстве.