Кабмин выделит 9,8 млрд рублей на повышение конкурентоспособности российской промпродукции

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении порядка предоставления субсидий на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции. Документ опубликован на сайте кабмина. В федеральном бюджете на 2020 год на такую господдержку предусмотрено 9,8 млрд рублей.

Правила утверждаются в целях обеспечения потребности промышленных предприятий в модернизации производства. Предусмотренный правилами механизм государственной поддержки будет доступным для широкого круга потребителей.

В частности, установлена публичная процедура равного доступа для участия в квалификационном отборе, а также к заключению соглашений о предоставлении субсидий и распределению объема субсидий между получателями. В качестве показателя результативности использования субсидии определен объем переданной в лизинг продукции на один рубль бюджетной поддержки.

"Господдержка позволит увеличить спрос на российскую промышленную продукцию за счет предоставления лизингополучателю льготных условий по договорам лизинга на промышленную продукцию", - резюмировали в кабмине.