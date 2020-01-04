Кабмин утвердил план реализации Стратегии пространственного развития до 2025 года

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Правительство России утвердило план реализации Стратегии пространственного развития до 2025 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

План направлен на эффективную организацию экономического пространства в России за счет формирования и развития перспективных центров экономического роста, раскрытия экономического потенциала различных типов территорий, развития человеческого капитала. Сама стратегия была утверждена в феврале 2019 года.

Цель стратегии, напомнили в кабмине, в обеспечении устойчивого и сбалансированного пространственного развития России, сокращении межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорении темпов экономического роста и технологического развития, обеспечении национальной безопасности.

Утвержденным планом предусмотрены мероприятия нормативно-правового и организационного характера, направленные на достижение национальных целей и стратегических задач развития страны; сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии регионов; социально-экономическое развитие геостратегических территорий, в том числе субъектов РФ, характеризующихся эксклавным положением. План также направлен на обеспечение расширения географии экономического роста Российской Федерации, формирование и развитие минерально-сырьевых центров, ликвидацию инфраструктурных ограничений, повышение доступности и качества магистральной транспортной, энергетической, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Предусмотрены меры по улучшению состояния окружающей среды, сохранению и восстановлению биологического разнообразия, культурных ландшафтов и уменьшению негативных последствий от их изменения.