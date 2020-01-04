Первый блок чешской АЭС "Темелин" вывели на полную мощность после остановки

ПРАГА, 4 января. /ТАСС/. Первый энергоблок АЭС "Темелин", расположенной на юге Чехии, выведен на полную мощность после произведенной 24 декабря остановки для проведения ремонтных работ системы охлаждения генератора вне ядерной части станции. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель дирекции Марек Свитак.

"Первый энергоблок АЭС "Темелин" выведен на полную мощность после завершения ремонтных работ системы охлаждения генератора, который находится вне ядерной части станции, - отметил он. - Энергоблок был запущен в пятницу во второй половине дня и в течение примерно 11 часов работы вышел на полную мощность".

В ремонтных работах были задействованы 80 специалистов. Остановка первого энергоблока станции не отразилась на поставках электричества потребителям. Они получали его из других источников.

В Чехии действуют две АЭС - "Темелин" и "Дукованы" (юго-восток республики). Более новой из них является введенная в эксплуатацию в 2002 году АЭС "Темелин". Обе они были возведены при помощи Москвы: Советский Союз и Чехословакия подписали соответствующий договор в 1970 году.

АЭС "Темелин" является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Чехии. Станция вырабатывает около 20% электричества, потребляемого в республике. На ней действуют два энергоблока, на которых установлены реакторы ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 МВт.