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"Белнефтехим" сообщил о повышении стоимости нефти для белорусских НПЗ

По информации концерна, в 2020 году она вырастет на 5% по сравнению с уровнем 2019 года

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Стоимость нефти для Минска в условиях налогового маневра в нефтяной сфере России вырастет в 2020 году на 5% по сравнению с уровнем 2019 года. Об этом заявили в субботу в концерне "Белнефтехим".

"При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на 20 долларов США на 1 тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года", - отмечается сообщении концерна, опубликованном на его сайте.

Под влиянием колебаний котировок, пояснили в концерне, цены на моторное топливо в соседних европейских странах были скорректированы в диапазоне 2-7%. В 2019 году индексировались и белорусские цены на моторное топливо, "но они остаются на 30-40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках", уточнили в "Белнефтехиме". По его данным, за 2019 год цены на моторное топливо в республике в среднем выросли на 13%, в то время как цены на нефть на мировых рынках поднялись на 17%. "В январе текущего года котировки нефти продолжают увеличиваться, достигая в отдельные периоды 68 долларов США (за баррель - прим. ТАСС)", - отметили в концерне.

В нем сообщили, что "в целях обеспечения стабильной работы белорусской нефтеперерабатывающей отрасли" приняли решение об увеличении розничных цен на АЗС республики с 5 января текущего года на одну копейку. Розничная цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,65 белорусского рубля ($0,78), АИ-95-К5-Евро - 1,75 рубля ($0,83), АИ-98-К5-Евро - 1,97 рубля ($0,93), ДТ - 1,75 рубля ($0,83).

Это первое подорожание автомобильного топлива в Белоруссии в нынешнем году. В 2019 году розничные цены топливо менялись более 20 раз в сторону увеличения, каждый раз в среднем на одну копейку.

Теги
БелоруссияРоссия
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