Кабмин дополнил перечень товаров, на которые действует льготная ставка НДС при реализации

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Правительство РФ внесло изменения в список товаров, на которые распространяется льготная ставка НДС в 10% при их реализации. Документ опубликован в субботу на интернет-портале правовой информации.

Согласно внесенным изменениям, в перечень товаров включены фрукты и ягоды, такие, как цитрусовые, семечковые и косточковые, ягодные и плодовые культуры. Также в перечень вошли тропические и субтропические фрукты за исключением бананов. Льготная ставка распространится на семена плодовых культур и рассаду ягодных культур.

Из списка товаров исключено пальмовое масло.