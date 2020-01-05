СМИ: большинство российских компаний планируют повысить зарплаты в 2020 году

ТАСС, 5 января. Большинство российских работодателей намерены поднять выплаты сотрудникам в этом году. Об этом в воскресенье сообщила "Российская газета" со ссылкой на исследование компании интернет-рекрутмента Headhunter.

Согласно специалистам компании Headhunter, в 2020 году компании с российским капиталом предполагают в течение первого полугодия повысить зарплату в среднем на 10%, в компаниях с иностранным капиталом к текущей зарплате добавят в среднем 7%.

В исследовании также сообщается, что лишь 19,8% представителей среди российских компаний не планируют пересмотр зарплаты, а среди компаний с иностранным капиталом таких - 11,5%.