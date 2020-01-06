Франция призывает США отказаться от идеи ввести санкции в ответ на цифровой налог

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр призвал власти США руководствоваться разумом и отказаться от идеи установки пошлин на французские товары в ответ на введение цифрового налога. С таким заявлением он выступил в понедельник в эфире радиостанции France Inter.

"Торговая война никому не нужна, поэтому я призываю наших американских друзей быть мудрыми, руководствоваться разумом и работать над компромиссом по цифровому налогу в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", - сказал Ле Мэр.

Он отметил, что "цифровой налог, введенный Францией, затрагивает всех цифровых гигантов, не только американских". "Поэтому я отвергаю обвинения в том, что он носит дискриминационный характер", - заявил министр. "Сегодня я поговорю по телефону с американским коллегой Стивеном Мнучиным, чтобы предостеречь от логики санкций", - сказал министр.

Париж, по его словам, не хочет торговой войны, но "если США решат пойти до конца и введут санкции, Франция ответит на это". Ле Мэр подчеркнул, что в таком случае Париж "немедленно обратится в ВТО".

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года, и составит 3% от общего оборота во Франции. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает онлайн-рекламу, интернет-торговлю или работу агрегаторов информации.

В начале декабря прошлого года в аппарате представителя США на торговых переговорах заявили, что Вашингтон в связи с введением Парижем цифрового налога в отношении американских компаний может обложить пошлинами французские товары на сумму около 2,4 млрд долларов. В перечень товаров, которые могут быть обложены пошлинами, вошли, в частности, молочная продукция, включая сыры, а также игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, фарфоровые изделия.