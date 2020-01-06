{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Франция призывает США отказаться от идеи ввести санкции в ответ на цифровой налог

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр подчеркнул, что торговая война никому не нужна

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр призвал власти США руководствоваться разумом и отказаться от идеи установки пошлин на французские товары в ответ на введение цифрового налога. С таким заявлением он выступил в понедельник в эфире радиостанции France Inter.

"Торговая война никому не нужна, поэтому я призываю наших американских друзей быть мудрыми, руководствоваться разумом и работать над компромиссом по цифровому налогу в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", - сказал Ле Мэр.

Он отметил, что "цифровой налог, введенный Францией, затрагивает всех цифровых гигантов, не только американских". "Поэтому я отвергаю обвинения в том, что он носит дискриминационный характер", - заявил министр. "Сегодня я поговорю по телефону с американским коллегой Стивеном Мнучиным, чтобы предостеречь от логики санкций", - сказал министр.

Париж, по его словам, не хочет торговой войны, но "если США решат пойти до конца и введут санкции, Франция ответит на это". Ле Мэр подчеркнул, что в таком случае Париж "немедленно обратится в ВТО".

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года, и составит 3% от общего оборота во Франции. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает онлайн-рекламу, интернет-торговлю или работу агрегаторов информации.

В начале декабря прошлого года в аппарате представителя США на торговых переговорах заявили, что Вашингтон в связи с введением Парижем цифрового налога в отношении американских компаний может обложить пошлинами французские товары на сумму около 2,4 млрд долларов. В перечень товаров, которые могут быть обложены пошлинами, вошли, в частности, молочная продукция, включая сыры, а также игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, фарфоровые изделия.

Теги
СШАФранцияМнучин, СтивенЛе Мэр, Брюно
Реклама на ТАСС
"Белнефтехим" рассказал о загрузке белорусских НПЗ
ОАО "Нафтан" получило 26,5 тыс. тонн нефти, на Мозырский НПЗ пока поставки не осуществляются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС