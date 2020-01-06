Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,08-0,27%

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи практически не продемонстрировал динамики по отношению к итогам прошлого дня, увеличившись на 0,08% - до 3078,87 пункта, индекс РТС вырос на 0,27%, до 1568,35 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:06 мск снизился на 0,46%, до 61,815 рубля, курс евро уменьшился на 0,24%, до 69,143 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,42% - до $68,92 за баррель.

В понедельник рынок акций РФ умеренно корректировался, отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. "Среди историй роста можно выделить акции отдельных нефтяных компаний, отыгрывавших рост мировых цен на нефть, а также бумаги "Полюса" и "Полиметалла", являющиеся бенефициарами подъема котировок золота. Кроме того, сильную динамику показали акции "Мечела", "Детского мира" и "Русгидро", - пояснил эксперт.

Торги на рынках 8 января могут пройти под воздействием продолжения волны ухода от риска, связанной с резким обострением американо-иранских отношений. При этом многое будет зависеть от характера дальнейшего развития событий, считает эксперт. "Если напряжение геополитического фона к середине недели спадет, то "торговый" оптимизм может вновь возобладать и инвесторы вернутся к активным покупкам. На предстоящей неделе участники торгов продолжат следить за новостным фоном, а также за ключевой макростатистикой по ведущим экономикам", - отметил он.

Прогноз "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на 8 января - 3050-3080 пунктов, по курсу рубля к доллару - 61,8-62,5 рубля.