{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Авиакомпания EgyptAir временно прекращает полеты в Багдад

Полеты приостановят с 8 января по 10 января 2020 года в целях обеспечения безопасности пассажиров

КАИР, 7 января. /ТАСС/. Египетский национальный перевозчик EgyptAir временно приостанавливает все полеты в международный аэропорт Багдада в связи с нестабильной обстановкой в иракской столице. Об этом заявил во вторник представитель по СМИ при Министерстве гражданской авиации Египта Басем Абделькарим.

"Учитывая нынешние условия и нестабильную ситуацию в Багдаде, принято решение приостановить полеты авиакомпании EgyptAir, выполняющей рейсы в столицу Ирака, со среды, 8 января, по пятницу, 10 января 2020 года, с тем чтобы обеспечить безопасность пассажиров и самолетов, пока обстановка в городе не стабилизируется, - указал он. - Министерство гражданской авиации постоянно следит за происходящим в координации со всеми заинтересованными сторонами для оценки ситуации и принятия решения по возобновлению полетов".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Действия американцев, которые начали наносить удары по шиитским группировкам в Ираке еще 29 декабря, вызвали критику властей арабской республики. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Ранее о приостановке полетов в Багдад уже заявили авиакомпании Gulf Air (Бахрейн) и Royal Jordanian Airlines (Иордания).

Теги
ИракЕгипетОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
В ВТБ заявили, что реструктуризация долга Мозамбика остается предпочтительным вариантом
В банке уточнили, что речь идет о реструктуризации кредита на $535 млн. Ранее агентство Reuters сообщило, что ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС