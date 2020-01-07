Авиакомпания EgyptAir временно прекращает полеты в Багдад

КАИР, 7 января. /ТАСС/. Египетский национальный перевозчик EgyptAir временно приостанавливает все полеты в международный аэропорт Багдада в связи с нестабильной обстановкой в иракской столице. Об этом заявил во вторник представитель по СМИ при Министерстве гражданской авиации Египта Басем Абделькарим.

"Учитывая нынешние условия и нестабильную ситуацию в Багдаде, принято решение приостановить полеты авиакомпании EgyptAir, выполняющей рейсы в столицу Ирака, со среды, 8 января, по пятницу, 10 января 2020 года, с тем чтобы обеспечить безопасность пассажиров и самолетов, пока обстановка в городе не стабилизируется, - указал он. - Министерство гражданской авиации постоянно следит за происходящим в координации со всеми заинтересованными сторонами для оценки ситуации и принятия решения по возобновлению полетов".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Действия американцев, которые начали наносить удары по шиитским группировкам в Ираке еще 29 декабря, вызвали критику властей арабской республики. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".

Ранее о приостановке полетов в Багдад уже заявили авиакомпании Gulf Air (Бахрейн) и Royal Jordanian Airlines (Иордания).