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Премьер Греции объявил о закрытии МВФ представительства в Афинах

Представительство закроется в ближайшее время

АФИНЫ, 7 января. /ТАСС/. Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто. Об этом заявил во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

"Я приветствую наше совместное решение закрыть бюро МВФ в Афинах в ближайшие месяцы и продолжать сотрудничать, но уже как страна, которая вышла из-под строгой системы надзора" со стороны международных кредиторов, сказал Мицотакис, заявление которого распространила пресс-служба главы правительства.

По словам премьера, за последние шесть месяцев после его прихода к власти на выборах 7 июля 2019 года Греция "вступила в период развития и эффективных структурных реформ".

"Наши отношения с Фондом не всегда были легкими, но я думаю, что мы согласны по ряду важных вопросов, таких как необходимость сокращения в 2021 году первичного профицита госбюджета (превышение государственных доходов над расходами без учета выплат по внешнему долгу - прим. ТАСС)", - подчеркнул Мицотакис, поблагодарив главу МВФ за ее поддержку Греции в этом процессе.

Премьер выразил мнение, что пришло время обсудить с международными кредиторами страны тему снижения высоких показателей первичного профицита госбюджета, которые были ими установлены с целью обеспечения погашения Афинами долгов по внешнему долгу.

"Я считаю, что пришло время для этой дискуссии с нашими партнерами по еврозоне. Мы - заслуживающее доверия правительство, мы проводим реформы, мы находимся в условиях низких процентных ставок, наши затраты по привлечению займов сейчас ниже, чем у Италии. Нет никаких оснований ограничивать себя такими высокими первичными профицитами", - подчеркнул глава правительства, добавив, что Афины с нетерпением ждут новой главы в отношениях с международными кредиторами, в том числе с МВФ, "отношений позитивного сотрудничества".

Выход из программы внешней помощи

Перед досрочными парламентскими выборами 7 июля 2019 года Мицотакис резко критиковал правительство Алексиса Ципраса за то, что оно согласилось под сильнейшим давлением кредиторов на поддержание высоких первичных профицитов госбюджета на уровне 3,5% ВВП до 2022 года. Мицотакис подчеркивал, что превышение госдоходов над расходами, которое все уходит на погашение внешней задолженности, не дает стране возможности увеличить темпы экономического роста, и призывал договориться с кредиторами о сокращении профицитов. Однако сразу же после победы на выборах правоцентристской партии "Новая демократия" во главе с Мицотакисом международные кредиторы дали понять, что поддержание первичного профицита на уровне 3,5% ВВП - основное требование, на котором базируется устойчивость греческого долга. Поэтому премьер теперь заявляет, что, выполнив цели, поставленные кредиторами на 2019-2020 годы, правительство хочет добиться снижения первичных профицитов госбюджета с 2021 года.

В августе 2018 года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. Тем не менее, кредиторы проводят периодическую оценку состояния греческой экономики, следя за установленными для нее показателями. В конце 2018 года внешний долг Греции составил 192,4% ВВП (357,25 млрд евро). В госбюджете на 2020 год прогнозируется, что госдолг снизится до 167% ВВП со 173,3% в 2019.

Теги
ГрецияМицотакис, Кириакос
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