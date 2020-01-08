Токийская биржа отреагировала обвалом котировок на конфронтацию между США и Ираном

ТОКИО, 8 января. /ТАСС/. Мощным падением котировок отреагировала в среду крупнейшая в Азии Токийская фондовая биржа на фоне ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 10:00 по местному времени (04:00 мск) ключевой индекс Nikkei обвалился на 2,43% до отметки в 23 003,48 пункта. Курс доллара также ослаб на 0,44% до отметки в 107,84-107,84 иен за доллар.

Как заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным базам. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано было якобы больше десятка ракет.