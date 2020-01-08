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Товарооборот России и Турции в 2019 году вырос до $21,7 млрд

Экспорт остался на том же уровне - $17,75 млрд

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Товарооборот России и Турции в 2019 году вырос на 2,5% и составил $21,7 млрд. Об этом говорится в материалах Кремля к визиту президента России Владимира Путина в Стамбул.

"На фоне отмены ранее введенных в отношении Турции специальных экономических мер отмечен значительный рост товарооборота. За 2019 год товарооборот увеличился по сравнению с 2018 годом на 2,5% и составил $21,7 млрд", - говорится в материалах. При этом экспорт остался на том же уровне ($17,75 млрд), а импорт из Турции вырос на 15,4% - до $3,46 млрд.

В структуре российского экспорта в Турцию основная доля приходится на минеральное топливо и продукты его перегонки (58,7%), металлы и изделия из них (25%) и другое. Структуру импорта из Турции формируют, в частности, машины, оборудование и транспортные средства (28,3%), продовольствие (31,3%), текстиль и обувь (18,1%).

Объем инвестиций России в Турцию и в обратном направлении, с учетом реализуемых на территории обеих стран инвестиционных проектов, составляет примерно по $10 млрд.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссия
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