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Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,84 рублей

Евро упал до 69 рублей

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 коп. и составил 61,84 руб.

Курс евро опустился на 15,75 коп. - до 69 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в понедельник уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,16% и составил 3073,89 пункта. Индекс РТС просел на 0,25% - до отметки в 1564,33 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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