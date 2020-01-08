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Air Astana сообщила о прекращении полетов над территорией Ирана

Авиакомпания изменит маршруты следования из Алма-Аты и Нур-Султана в Дубай

НУР-СУЛТАН, 8 января. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания Air Astana заявила о прекращении полетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в среду.

"Авиакомпания "Эйр Астана" приняла решение об изменении маршрута следования из Алма-Аты и Нур-Султана в Дубай, исключив полеты в воздушном пространстве Ирака и Ирана", - говорится в сообщении.

При этом время полета по маршруту Алма-Ата - Дубай увеличится на 20 минут, Дубай - Алма-Ата - на 10 минут, Нур-Султан - Дубай - на 55 минут, Дубай - Нур-Султан - на 35 минут. В компании обещали внимательно следить за развитием событий и проинформировать общественность, если произойдут дальнейшие изменения.

Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов. Авиакомпания Malaysia Airlines объявила в среду об изменении маршрутов полетов в воздушном пространстве Ирана. С аналогичным заявлением выступила и авиакомпания Singapore Airlines.

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КазахстанИранОАЭРакетный обстрел Ираном военных объектов США в ИракеКрушение Boeing-737 в Тегеране
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