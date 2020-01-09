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Жителям подтопленных хабаровских поселков выплатят около 8 млн рублей

Жилые дома в нескольких поселках на севере Хабаровского края подтопило нагонной волной

ХАБАРОВСК, 9 января. /ТАСС/. Региональные власти выплатят около 8 млн рублей компенсаций жителям подтопленных поселков на севере Хабаровского края. Об этом в четверг сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Литвинчук.

Жилые дома в поселках Охотск, Иня и Морской Охотского района на севере Хабаровского края 1 января подтопило нагонной волной, наложившейся на прилив. Было подтоплено 16 домов (где проживают около 30 человек) и 45 придомовых территорий. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

"Один дом признан непригодным. Один или два дома требуют капитального ремонта, по остальным, скорее всего, это будут выплаты за потерю имущества - частичную или полную. Это по 10 тыс. рублей. То есть порядка 7-8 млн рублей должно быть [направлено на выплаты]", - сказал Литвинчук на аппаратном совещании при главе края Сергее Фургале.

Как ТАСС уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, большинство жителей вернулись в свои дома, остальные находятся у знакомых и родственников.

Затопление прибрежных территорий нагонной волной - сезонное явление для территорий Охотского побережья. В поселках организован мониторинг паводковой обстановки с учетом приливно-отливных явлений.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский край
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