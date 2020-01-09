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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Биржевые индексы в Токио резко укрепились после заявлений Трампа по ситуации в Иране

Индекс Nikkei поднялся на 2,3%

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. Торги на Токийской фондовой бирже в четверг завершились крупным ростом индексов на фоне снижения опасений по поводу эскалации на Ближнем Востоке после заявлений президента США Дональда Трампа о ситуации вокруг Ирана.

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Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций поднялся на 2,3% по сравнению с закрытием 8 января, до 23 739,87 пункта. Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,63%, до 1729,05 пункта.

"Игроки на рынке были удовлетворены, поскольку действия Ирана не привели к более широкому конфликту, и худшего сценария удалось избежать", - привело агентство Kyodo слова аналитика Nomura Securities Маки Савады.

Ситуация на рынке привела к ослаблению японской национальной валюты, что выгодно компаниям, ориентированным на внешние рынки. На закрытии она торговалась на уровне 109,21-109,22 иены за доллар - почти на полторы иены выше, чем днем ранее.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

После этого президент США заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Тегерана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.

Теги
ЯпонияСШАИранТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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