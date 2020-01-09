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Росстандарт в 2019 году согласовал отзыв почти 650 тыс. авто

Также было отозвано 1080 мотоциклов и снегоходов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Росстандарт в 2019 году согласовал 139 программ отзыва автомобилей, общее число которых составило 649594 шт. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Росстандарт… в 2019 году согласовал 139 программ мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда при эксплуатации транспортных средств. Общее количество отозванных транспортных средств составило 649 тыс. 594 единицы. Всего с 2015 года, когда Росстандарт начал активно развивать механизмы отзыва автомобилей, под отзыв попало более 3,5 млн единиц транспортных средств", - говорится в сообщении.

В 2019 году под программы отзывов подпали транспортные средства всех сегментов - от бюджетных до премиальных. Более того, помимо автомобилей, было отозвано 1080 мотоциклов и снегоходов Yamaha, Harley-Davidson и Ski-Doo.

"Причинами отзывов становятся несоответствия, выявленные как автопроизводителями самостоятельно, так и в результате испытаний, проводимых Росстандартом в рамках госнадзора", - добавили в ведомстве.

Дефекты автомобилей, подпадающих под программы отзывов, устраняются исключительно за счет автопроизводителей и не имеют срока давности, пояснили в Росстандарте.

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