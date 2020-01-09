Льготная ипотека для ДФО будет доступна во всех банках-участниках программы с февраля

ТАСС, 9 января. Все 14 банков, которые могут выдавать льготную ипотеку под 2% жителям Дальнего Востока, начнут работать по этой программе до конца февраля, сообщила в четверг пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Ипотеку под 2% уже выдают Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк ДОМ.РФ, Дальневосточный банк. До конца февраля в программу войдут также банк "ФК "Открытие", КБ "Восточный", банк "Долинск", Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Алмазэргиэнбанк", - говорится в сообщении.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 декабря 2019 года сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. На первоначальном этапе заявки принимали два банка - АО "Банк ДОМ.РФ" и Азиатско-Тихоокеанский банк. Предполагалось, что остальные кредитные организации начнут прием заявок и выдачу кредитов в течение месяца. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку под 2%.

За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.