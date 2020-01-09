Володин: саратовский аэропорт Гагарин станет практически всепогодным в 2020 году

САРАТОВ, 9 января. /ТАСС/. Саратовский аэропорт Гагарин, введенный в эксплуатацию в августе 2019 года, сможет получить вторую категорию метеоминимума в текущем году, то есть станет практически всепогодным и сможет принимать самолеты даже при плохой видимости. Об этом в среду сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в парламент.

"Саратовский аэропорт Гагарин должен получить вторую категорию метеоминимума осенью 2020 года. Это позволит авиаузлу принимать самолеты даже при плохой видимости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для этого в аэропорту будет необходимо провести модернизацию светосигнального и радиотехнического оборудования. Работы должны завершиться до 30 сентября этого года. На официальном портале госзакупок уже появился соответствующий тендер, начальная стоимость которого 351,7 млн рублей. Сейчас Гагарин соответствует стандартам первой категории. Вторая категория сократит необходимую видимость при посадке самолетов.

Ранее Володин во время рабочей поездки в Саратовскую область сообщал журналистам, что аэропорт планируется сделать практически всепогодным уже после официальной сдачи в эксплуатацию авиаузла. Позже он уточнял, что для присвоения аэропорту второй категории необходимо проводить конкурсные процедуры.

Новый саратовский аэропорт начал работу 20 августа. Это второй в России аэропорт, построенный за последние годы с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Он расположен в 20 км от Саратова, создан на основе государственно-частного партнерства по программе "Развитие транспортной системы России", пропускная способность - 1 млн пассажиров в год.