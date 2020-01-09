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На трассе М-11 с 9 января изменяется стоимость проезда на участке с 15 по 58 км

Коридор повышения тарифов для легковых автомобилей - от 10 до 50 рублей, в зависимости от маршрута и времени поездки

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Тарифы на проезд по головному участку магистрали М-11 с 15-го по 58-й км скорректированы с 9 января. Об этом сообщает ГК "Автодор" со ссылкой на Северо-Западную концессионную компанию (ООО "СЗКК"), устанавливающую тариф на данном участке.

"Как отмечается на сайте Северо-Западной концессионной компании, которая отвечает за головной участок трассы М-11 с 15 по 58 км, стоимость проезда по этой части дороги меняется в зависимости от маршрута и времени поездки. Коридор повышения тарифов для легковых автомобилей (транспортных средств группы 1) - от 10 до 50 рублей", - говорится в сообщении.

Таким образом, тариф на проезд в дневное время от Москвы до терминалов D, E и F аэропорта Шереметьево вырастет на 10 рублей, до 320 рублей, стоимость проезда от Москвы до Солнечногорска в будни увеличится на 50 рублей, до 600 рублей в дневное время. При этом тарифы на проезд от Москвы до Зеленограда, терминалов Шереметьево-1 (терминалы A, B и C), из Зеленограда, Шереметьево-1 и 2, частично от Малой бетонки (А-107 ММК) и Солнечногорска, а также цены абонементов на проезд не изменятся.

"Госкомпания "Автодор" не планирует этой зимой корректировать стоимость проезда на платных участках федеральных дорог, которые находятся в ее управлении. А это более 1400 км дорог", - уточняется в сообщении.

Скоростная трасса М-11 проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Маршрут в основном идет параллельно существующей М-10 "Россия", пересекая ее на нескольких участках. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км.

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