BP Ventures инвестировала $3,6 млн в разработчика систем управления энергией на базе AI

ТАСС, 9 января. BP Ventures выделила $3,6 млн инвестиций для поддержки компании R&B, разработчика "умных" AI-систем управления энергией для зданий и сооружений в Китае. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Повышение энергоэффективности зданий будет иметь решающее значение в процессе перехода на альтернативные источники энергии и сокращения вредных выбросов. Сектор строительства и эксплуатации зданий в Китае продолжает расти с каждым годом, поэтому потенциал внедрения позитивных изменений в энергопотреблении весьма значителен", - отметил управляющий директор BP Ventures в Азии Грэм Хоус.

Системы R&B предназначены для контроля, прогнозирования и оптимизации энергопотребления зданий, на которые в настоящее время приходится треть совокупного мирового потребления энергии. SaaS-решение компании применяет AI-алгоритмы для диагностики и выявления возможностей повышения энергоэффективности в коммерческом и промышленном секторе, что позволяет оптимизировать процессы технического обслуживания и сократить выбросы CO2.

Инвестиции в размере $3,6 составляют часть последнего раунда финансирования R&B, который проводился под руководством BP Ventures при поддержке ряда других корпоративных инвесторов.