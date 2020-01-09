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Кабардино-Балкария увеличила экспортные операции со странами СНГ на 7% за год

Республика поддерживает торговые отношения на региональном уровне с 56 странами, при этом операции по экспорту осуществляются с 29 странами.

НАЛЬЧИК, 9 января. /ТАСС/. Рост экспортных операций со странами СНГ зафиксирован в Кабардино-Балкарии (КБР) по предварительным итогам 2019 года более чем на 7%. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Борис Рахаев.

"Рост экспортных операций [Кабардино-Балкарии] со странами СНГ по предварительным итогам 2019 года составил 107,4%. Именно в этом направлении мы видим потенциал роста показателей экспорта КБР, что соответствует заданному указом президента РФ направлению по формированию эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государствами-членами Союза не менее чем в полтора раза", - сказал Рахаев.

Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте продукции КБР в 2019 году стали Армения (15,07%), Туркмения (14,8%), Украина (13,8%), Казахстан (12,8%), Узбекистан (9%), Киргизия (7%) и Азербайджан (5%). Республика поддерживает торговые отношения на региональном уровне с 56 странами, при этом операции по экспорту осуществляются с 29 странами.

Вместе с тем министр отметил, что два крупнейших торговых партнера в экспорте продукции КБР - Грузия и Испания с долей в экспорте республики по итогам 2018 года 36,2% и 7% соответственно - существенно сократили свои закупки в 2019 году. "Так, осложнение отношений с Грузией повлекло в 2019 году падение объемов экспорта КБР в эту страну с $11,6 млн за 9 месяцев 2018 года до $0,3 млн за такой же период в текущем году и с $2,1 млн до нуля, как в случае с Испанией", - уточнил собеседник агентства.

Основу экспорта КБР составляют продовольственные товары и сырье, на которое приходится 57% в структуре экспортируемых товаров, металлы и изделия из них с долей 23,9%, машиностроительная продукция с долей в экспорте 6,9%, 5% приходится на экспорт продукции химической промышленности, 3,3% на древесину с целлюлозно-бумажными изделиями.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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