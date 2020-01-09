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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

Ливанский политик предложил назначить Карлоса Гона министром энергетики

Ранее экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi выразил готовность оказать помощь правительству Ливана в преодолении острого экономического и финансового кризиса

БЕЙРУТ, 9 января. /ТАСС/. Лидер Прогрессивно-социалистической партии Ливана Валид Джумблат выступил в четверг с инициативой назначить Карлоса Гона на пост министра энергетики и водных ресурсов в новом правительстве страны.

"Бывший руководитель альянса Renault - Nissan - Mitsubishi сумел создать автомобильную империю, и его опыт без сомнений пригодится в Ливане", - процитировал Джумблата новостной портал El Nashra. Как отметил политик, налаживание энергоснабжения остается проблемой №1 для страны, и ливанцы могут извлечь пользу, если привлекут к работе на этом трудном участке Карлоса Гона.

Сам предприниматель, выступая 8 января на своей первой пресс-конференции в Бейруте, выразил готовность оказать помощь правительству Ливана в преодолении острого экономического и финансового кризиса. "Я с радостью предоставлю в распоряжение ливанских властей весь свой опыт и возможности, если они об этом попросят", - сказал он.

При этом Гон подчеркнул, что не собирается заниматься политикой в Ливане. "У меня нет никаких политических амбиций, и я не претендую на правительственные посты", - отметил он.

Допрос в прокуратуре

Ранее генеральный прокурор республики Гассан Увейдат запретил экс-главе автомобильного альянса, имеющего гражданство Франции, Бразилии и Ливана, выезжать из страны. Такое решение было принято после первого допроса предпринимателя, который в конце декабря бежал в Ливан из-под домашнего ареста в Токио. Прокуратура Ливана запросила также у японских властей все судебные материалы по делу Гона.

Допрос проводился после того, как в Бейрут поступила из Интерпола так называемая красная метка, которая подразумевает арест подозреваемого или обвиняемого с возможностью его последующей экстрадиции по запросу других государств. По данным агентства Kyodo, соответствующий запрос в Интерпол на арест бывшего руководителя франко-японского автомобильного альянса был подан правительством Японии.

В интервью телеканалу LBC после допроса сам Гон сказал, что будет сотрудничать с ливанскими следственными органами. "Я испытываю гораздо большее доверие к судебной системе Ливана, нежели к отсталому судопроизводству в Японии", - заявил он. По словам предпринимателя, он ответил на вопросы по всем выдвинутым против него обвинениям и готов представить необходимые документы.

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ЛиванДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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