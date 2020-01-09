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Лукашенко считает проблемы в отношениях с Россией временными и решаемыми

Президент Белоруссии подчеркнул, что россияне, "братья - которые всегда готовы подставить плечо в трудную минуту"

МИНСК, 9 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что россияне всегда помогут белорусам в трудную минуту и существующие на данном этапе проблемы, в частности в энергетической сфере, будут решены. Об этом он заявил в четверг, выступая на церемонии вручения специальной премии деятелям культуры и искусства "За духовное возрождение".

"По-разному могут устраивать свистопляски и идти переговоры между руководством стран и элитами, но надо смотреть глубже: россияне - наши люди, братья, которые всегда готовы подставить нам плечо в трудную минуту", - сказал белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА.

Лукашенко считает, что "кому-то очень хочется, чтобы мы столкнули два народа". "Тогда все - крест на нас", - заявил он. Лукашенко подчеркнул, что никогда не пойдет на разрыв отношений с Россией, как того требует белорусская оппозиция. "Если бы мы эти шаги сделали, мы бы с вами здесь не находились. Россия - это не просто огромная страна, дружественный нам народ. Это страна, где мы покупали сырье. Самое главное - это наш общий рынок", - сказал белорусский лидер. Он напомнил, что Белоруссия уже давно работает на этом общем рынке.

Между тем, по его словам, "сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся с Россией". "Живем же эти дни и будем жить не хуже, чем в 2019 году. Очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем. Не тем времена: мы стали на ноги благодаря своему труду", - отметил президент Белоруссии.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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