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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,26-0,8%

Индекс Мосбиржи вырос до 3118,08 пункта, индекс РТС увеличился до 1601,74 пункта

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,26% - до 3118,08 пункта, индекс РТС увеличился на 0,8%, до 1601,74 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:13 мск вырос на 0,1%, до 61,31 руб., курс евро сохранил значения предыдущего дня - 68,055 руб.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,06% - до $65,12 за баррель.

В пятницу в центре внимания российского и мировых рынков останутся новости по американо-иранскому конфликту, считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Президент США [Дональд] Трамп явно не готов к военному столкновению с Тегераном, так как оно чрезвычайно рискованно для его политической карьеры. Скорее всего, будет выбран сценарий экономического "удушения" Ирана, возможны в частности новые санкции в отношении энергетического и финансового секторов. Если военная деэскалация продолжится, это может вызвать подъем мировых бирж и, соответственно, позитивно отразится и на российском фондовом рынке", - пояснил эксперт.

По оценкам "БКС Премьер", завтра индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3120-3130 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах значений 61,5-62,3 рубля. Ориентир по индексу Мосбиржи ИК "Велес Капитал" - 3090-3125 пунктов.

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