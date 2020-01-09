"Доктор Веб" подал иск к Роскачеству из-за рейтинга антивирусов для Windows и macOS

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Компания "Доктор Веб" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Роскачеству из-за проведенного совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) рейтинга антивирусов. Об этом ТАСС сообщили в компании.

В июле Роскачество опубликовало рейтинг антивирусов для операционных систем macOS и Windows, оценив способность программ противостоять вредоносному ПО, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.

Лучшим антивирусом для системы macOS был признан ESET Cyber Security Pro, второе место занял Kaspersky Internet Security, третье - Bitdefender Antivirus for Mac. Лучшими антивирусами для Windows стали Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security и бесплатная версия программы, занявшей первое место, - антивирус Bitdefender Antivirus Free Edition. Антивирус от "Доктора Веба" занял последнее место в списке программ для Windows.

Впоследствии "Доктор Веб" направил в Роскачество просьбу раскрыть подробности проведенного исследования, в Роскачестве в свою очередь заявляли, что не получали запросов от компании.

В пресс-службе "Доктора Веба" объяснили ТАСС подачу иска к Роскачеству тем, что компания до сих пор не получила от ведомства информацию о методике исследования, в том числе протоколы технического исследования и техзадание лаборатории, проводившей исследование, методику подсчета начисляемых оценок. "Общие формулировки, которые Роскачество использует в своей публикации, никоим образом не помогут российским антивирусным компаниям улучшить качество своих услуг. Публикация результатов исследования сложного технического объекта, которым является антивирус, предполагает исключительную точность терминологии и обоснованность всех выводов", - считают в компании.

Согласно информации из картотеки арбитражных дел, исковое заявление было направлено в ноябре, предварительные слушания назначены на 15 января. В Роскачестве на запрос ТАСС пока не ответили.