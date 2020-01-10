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Новый год и Рождество - 2020

Аэропорты Хайнаня примут 6,7 млн пассажиров в период празднования китайского Нового года

Авиакомпании увеличат число рейсов

ХАЙКОУ /Китай/, 10 января. /ТАСС/. Аэропорты китайской южной провинции Хайнань в период массовых путешествий по случаю празднования Нового года по лунному календарю (наступит 25 января) примут свыше 6,7 млн пассажиров. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

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Несмотря на то, что выходными в КНР объявлен период с 24 по 30 января, активные перемещения по стране по случаю Нового года, или, как их именуют сами китайцы, "чуньюнь", начинаются задолго до новогодней ночи и длятся 40 дней - в этом году с 10 января по 18 февраля.

Как передает "Синьхуа", в течение 40 дней аэропорт Мэйлань административного центра провинции Хайнань - города Хайкоу - обслужит 22 091 рейс, что на 3% больше в годовом исчислении. При этом пассажиропоток увеличится по прогнозам на 2%, до 3,58 млн человек (около 89,5 тыс. путешественников в день).

Аэропорт Феникс, расположенный на юге острова в городе-курорте Санья, как ожидается, осуществит 16 880 рейсов, что на 8,2% больше по сравнению с периодом "чуньюнь" прошлого года. При этом число пассажиров вырастет на 4,6% и составит 3,16 млн (около 79 тыс. человек ежедневно).

Некоторые китайские авиакомпании, в частности Hainan Airlines и China Southern Airlines, в праздничный период увеличат число рейсов по ключевым направлениям, связывающим Хайкоу с Пекином, Шанхаем и другими городами. По данным "Синьхуа", это позволит увеличить объем перевозок на 250 тыс. пассажирских мест.

Новый год по лунному календарю, или Чуньцзе - один из самых ярких в Китае праздников. Его принято отмечать в кругу семьи за праздничным столом с традиционными новогодними блюдами, поэтому многие китайцы стараются хоть ненадолго попасть на это время в свои родные места. Курорты Хайнаня в это время обычно принимают миллионы китайских туристов из других регионов страны, которые приезжают туда за солнцем и теплым морем.

Теги
КитайХайнаньНовый год и Рождество - 2020
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