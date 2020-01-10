В Петербурге с 18 января подорожает проезд на Западном скоростном диаметре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Санкт-Петербурге - первой в России внутригородской платной скоростной автомагистрали, подорожает с 18 января. Об этом сообщили журналистам в городском комитете по инвестициям.

"Стоимость проезда по ЗСД увеличится с 18 января 2020 года. Изменения коснутся всех автомобилистов как при наличной оплате, так и в рамках системы Flow+ - пользователей транспондеров", - говорится в сообщении комитета.

Проезд по ЗСД имеет сложную тарификацию - его стоимость зависит от типа транспортного средства, маршрута движения, времени суток, а также способа оплаты: наличными или с использованием транспондера - специального электронного устройства, позволяющего заплатить, проезжая на пункте оплаты под специальным считывателем. Владельцы транспондеров тем самым экономят время и могут проезжать пункт оплаты без остановки, а также получать скидку.

Как сообщили ТАСС в компании "Магистраль северной столицы", которая управляет ЗСД, при оплате наличными для владельцев мотоциклов, легковых машин, небольших грузовиков и внедорожников стоимость возрастет на 50 рублей за зону. "Сейчас стоимость проезда за одну зону при оплате наличными составляет 100 рублей, с 18 января станет 150 рублей. Кратность суммы 50 была выбрана не случайно - при оплате наличными это экономит время при расчетах на пунктах", - сказал представитель компании. Он отметил, что водители мотоциклов и легковых автомобилей, которые оборудованы транспондерами, в среднем начнут платить на 16% больше при проезде по большинству маршрутов, при этом по одним цены не вырастут, а по другим рост превысит 60%, чтобы разгрузить участки и съезды с интенсивным движением.

По информации компании, не изменится стоимость тарифных опций, по которым можно снизить стоимость проезда при частом использовании ЗСД, а также не поменяют стоимость безлимитных месячных тарифов. Например, неограниченное число поездок по ЗСД в любом направлении для мотоцикла или легкового автомобиля владелец сможет оформить за 5 тыс. рублей в месяц. "По статистике, оплату проезда наличными на ЗСД осуществляют около 13% водителей, остальные пользуются транспондерами. Следует также отметить, что стоимость проезда по ЗСД не менялась два с половиной года", - отметили в компании.

В комитете по инвестициям Петербурга также сообщили, что считают повышение тарифов закономерным. "ЗСД изначально создавался как платная трасса, альтернативная привычным городским дорогам. Увеличение тарифов закономерно, учитывая масштабное развитие проекта ЗСД. Проектируются и вводятся новые развязки, используются технические усовершенствования, увеличиваются рабочие места - при этом дорога становится все более востребованной", - говорится в сообщении комитета.

О ЗСД

ЗСД - первая в России внутригородская платная магистраль, которая связывает северные и южные районы Петербурга в обход исторического центра, была открыта в декабре 2016 года. Концессионное соглашение от 2011 года с властями города предусматривает, что управлением ЗСД и взиманием платы за проезд в течение 30 лет будет заниматься "Магистраль северной столицы".

ЗСД является скоростной магистралью - по ней запрещено движение пешеходов и тихоходных транспортных средств, максимальная разрешенная скорость зависит от участка - от 90 до 110 километров в час. В октябре прошлого года на ЗСД запустили камеры, фиксирующие превышения скорости.