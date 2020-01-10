Козак: признаков намерения "Нафтогаза" отказаться от договоренностей по транзиту нет

ЯЛТА, 10 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что признаков желания "Нафтогаза Украины" нарушить достигнутые договоренности по газовому транзиту нет. Об этом он заявил журналистам.

"Это [намерение подать обновленные иски к РФ] не имеет никакого отношения к газовым контрактам, которые были заключены, и, я надеюсь, что те контракты, которые были заключены, будут исполняться, - сказал Козак. - У нас никаких нет пока признаков того, что есть намерение ["Нафтогаза"] отказаться от исполнения этих договоренностей".

Комментируя сообщения о намерении украинской стороны вновь подать иск против России в Гаагский суд, Козак заявил, что "впервые об этом слышит". "Это, наверное, старые иски, - предположил он. - Это старая история, тот вопрос, который соответствующими соглашениями с Украиной не урегулирован, мы его не рассматривали для того, чтобы решить главную проблему транзита газа через Украину". Козак пояснил, что имеет в виду иски, связанные с имуществом "Нафтогаза", расположенного на территории Республики Крым. "Это их право, мы в данном случае никаких соглашений на эту тему не заключали", - подчеркнул он.

Что касается договоренностей по снятию взаимных претензий и договоренностей по транзиту российского газа через территорию Украины, заключенных в конце декабря 2019 года, то, по словам вице-премьера, российская стороны исходит из того, что все они будут исполняться. Козак заметил, что президент Украины Владимир Зеленский также говорил об этом.

Козак оценил указанные договоренности, как важные для обеих сторон. "От этого зависит не только экономическое положение нашего "Газпрома", к примеру, или, скажем, "Нафтогаза Украины", который выполняет функции агента по транспортировке газа, - сказал он. - Самое главное - это энергетическая безопасность европейских потребителей, поэтому вряд ли кто-нибудь рискнет самовольно, вероломно отказываться от этих соглашений. Я считаю, что мы достигли правильного компромисса, благоразумие возобладало".