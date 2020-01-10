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Китай предложил России сформировать список поставщиков говядины

В Россельхознадзоре также уточнили, что картофель из Китая не подпадет под ограничения поставок в Россию

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Представители КНР предложили Россельхознадзору начать формировать списки отечественных предприятий-поставщиков говядины. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"Китайская сторона подтвердила завершение процедуры согласования содержания протокола по поставкам говядины и предложила начать формировать списки российских предприятий-поставщиков мяса КРС [крупного рогатого скота]", - отмечается в сообщении.

Предложение было озвучено в ходе переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с генеральным директором Бюро продовольственной безопасности Главного таможенного управления Китая Би Кэсинь. Как уточнили в Россельхознадзоре, китайская сторона намерена приложить максимальные усилия для развития торгового сотрудничества с Россией, снятия торговых барьеров и увеличения спектра и объема взаимных поставок животноводческой и растениеводческой продукции. В ходе переговоров было отмечено, что в 2019 году Китай импортировал из России 60 тыс. тонн птицеводческой продукции (мясо птицы и субпродукты). Однако страна заинтересована в серьезном увеличении этого показателя и приняла решение расширить количество российских предприятий, имеющих право поставлять мясо птицы в Китай, с 44 до 55.

Как пояснили в Россельхознадзоре, в Китае стремительно растет спрос на мясо различных видов, страна надеется закрыть его, в том числе, посредством импорта из России.

В июне 2019 года на встрече министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с министром сельского хозяйства и сельских дел КНР Хань Чанфу глава российского Минсельхоза затронул, в частности, тему экспорта отечественного мяса в Китай, выразив надежду на оперативное решение вопроса признания принципов регионализации России по опасным заболеваниям животных. Это позволит начать поставки свинины, говядины и оленины из регионов России с благополучной эпизоотической ситуацией и с предприятий с высоким уровнем биологической защиты, сообщали в пресс-службе Минсельхоза России.

Поставки картофеля

Картофель из Китая не подпадет под ограничения поставок в Россию, введенные Россельхознадзором.

В середине декабря прошлого года Россельхознадзор сообщал о возможности запрета на ввоз цитрусовых и картофеля из Китая связи с выявлением карантинных вредных организмов. 6 января ведомство ввело соответствующий запрет на поставки цитрусовых.

"Учитывая эти меры и готовность Главного таможенного управления КНР выработать максимально эффективный подход к контролю за отправляемой в Россию растительной продукции, Россельхознадзор сообщил, что не будет ограничивать поставки картофеля из Китая", - отмечается в сообщении.

В ходе прошедших переговоров Данкверта с Кэсинь китайская сторона сообщила, что приостановила экспорт продукции из зон, в которых были обнаружены карантинные для России объекты. Кроме того, ГТУ КНР изучит перечень всех карантинных для России объектов и проведет анализ территории страны на предмет их выявления. Также они предложили Россельхознадзору по каждой группе растительных культур (семечковые, косточковые, цитрусовые) подписать отдельные протоколы, регламентирующие нормы проведения их контроля в Китае для последующего экспорта в Россию. В ближайшее время проекты этих документов будут разработаны и переданы российскому ведомству для согласования.

Проекты протоколов будут содержать исчерпывающую информацию о системе прослеживаемости растительной продукции в Китае от конкретного производителя до места упаковки и отправки в Россию.

Представители Китая пригласили специалистов Россельхознадзора для проведения инспекции мест выращивания, упаковки и отгрузки косточковых культур в мае-июне этого года и семечковых культур - в сентябре. Также была обсуждена возможность налаживания экспорта растительных кормов из России в Китай. Для этой цели будет разрабатываться отдельный протокол. В части выявленных несоответствий в поставленной из России лесопродукции китайская сторона сообщила, что рассматривает возможность введения реестров предприятий - поставщиков таких товаров из России.

Недобросовестных рыбопроизводителей исключат из поставщиков

Россельхознадзор договорился с КНР об исключении недобросовестных компаний из реестра поставщиков рыбной и морской продукции из Китая в Россию. "Стороны проведут работу над изменением структуры и актуализацией реестра китайских предприятий-поставщиков рыбной и морской продукции с целью исключения из него компаний, которые поставляют несоответствующую требованиям России и ЕАЭС продукцию", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, Данкверт и Кэсинь договорились в рабочем порядке максимально оперативно направлять информацию о выявляемых нарушениях при взаимных поставках животноводческой и растениеводческой продукции с целью своевременного реагирования и принятия мер. В частности, китайские специалисты обязались принять корректирующие меры с учетом тех недостатков в системе контроля, которые были выявлены в ходе российских инспекций растениеводческой и рыбной продукции, и проинформировать о них Россельхознадзор. Кроме того, китайская сторона усилит контроль за поставками подконтрольных товаров в Россию.

Планируется, что в ближайшее время ГТУ КНР направит в Россельхознадзор исчерпывающую информацию о структуре и системе ветеринарного контроля и пищевого мониторинга, в том числе аквакультурной продукции, и вовлеченных в эту деятельности компетентных ведомств и лабораторий. Стороны проведут работу над изменением структуры и актуализацией реестра китайских предприятий-поставщиков рыбной и морской продукции с целью исключения из него компаний, которые поставляют несоответствующую требованиям России и ЕАЭС продукцию.

Китайская сторона согласилась с необходимостью проработать вопрос использования электронных информационных систем для отслеживания перемещения грузов и сообщила, что уделит повышенное внимание работе над прослеживаемостью рыбной продукции от получения сырья до формирования конкретных партий, предназначенных к поставке в Россию.

Кроме того, китайская сторона сообщила о готовности в ближайшее время принять российскую делегацию с инспекцией предприятий по производству кормовых добавок для животных.

О проверках Россельхознадзора

Россельхознадзор с 9 января ввел временные ограничения на поставки из Китая угря, тилапии, осетра, форели, некоторых видов креветок (за исключением Pandalus borealis, Sclerocrangon salebrosa, Pandalus latirostris, Pandalus montagui, Pandalus goniurus) и содержащих указанные продукты смесей (морских коктейлей). Такое решение принято по результатам проведенной с 14 по 27 декабря 2019 года инспекции предприятий КНР, в рамках которой были выявлены многочисленные нарушения, в том числе связанные с недостаточным контролем над безопасностью выпускаемой продукцией аквакультуры. Кроме того, выявлено отсутствие контроля над хранением продукции и сырья, обнаружена продукция 2013 года выпуска, также в рыбе китайских предприятий обнаружены ртуть, кадмий, мышьяк. В Россельхознадзоре подчеркнули, что о всех выявленных фактах служба направляла соответствующую информацию в компетентный орган КНР, однако расследования по ним не проводились.

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